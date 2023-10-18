T.C. İZMİR 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 18 Ekim 2023

ESAS NO: 2023/98 Esas

DAHİLİ DAVALI: Hasan Metin Belir(T.C.15524223880)

Davacı Deniz Taner ile Davalı Nüfus Müdürlüğü arasında mahkememizde görülmekte olan Nüfus (Diğer Kayıtların Düzeltilmesi İstemli) davasında dahili davalıya dava dilekçesi, dahili davalı dilekçesi, tensip zaptı ile duruşma gün ve saati belirtilen adres olan RODOVRE C/O TÜRK/DANİMARKA KRALLIĞI'na davetiye çıkarılmış, tebligat yapılamamış, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, dahili davalı dilekçesi, tensip zaptı ile duruşma gün ve saati ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinde özetle; davacı Deniz Taner'in anneannesi Saliha ile Ziya,Şahdil,Mehvize Fetanet'in kardeşi olduğunun tespit edilmesini, Saliha ile Ziya,Şahdil ve Mehvize Fetanet'in hısımlık ilişkisini gösterecek şekilde nüfus kayıtlarının düzeltilmesini talep etmiştir.

Dahili davalı dilekçesinde özetle; Mevhize Fetanet Belir'in oğlu Hasan Metin Belir'in taraf teşkilinin sağlanması açısından ilgili kişinin davaya dahil edilmesini talep etmiştir.

Tensip zaptında özetle; dava dilekçesinin 6100 sayılı HMK'nın 119. maddesinde belirtilen unsurları taşıdığı, davanın "Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi" isteğine ilişkin olduğu, davada 6100 Sayılı HMK'nın 316 ve devamı maddelerinde düzenlenen basit yargılama usulünün uygulandığı, gerekli yazışmaların ve tebligatların yapılacağı belirtilmiştir.

Mahkememiz duruşma günü 07/11/2023 günü saat 11:35 bırakılmıştır.

Tebliğden itibaren iki haftalık süre içinde dava dilekçesi, dahili davalı dilekçesi, tensip zaptı karşı beyan dilekçesi ibraz etmeniz, süresinde cevap dilekçesi vermemeniz halinde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu davalılara ilanen tebliğ olunur. 11/10/2023