Yayınlanma: 02.11.2024 - 00:01

T.C. İZMİR 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2024/441 Esas

2942 s. Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 s.Yasa ile değişik10. maddesi gereğince;

a)Kamulaştırılacak taşınmaz İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Kavacık Mahallesi mevkinde kain 142 Ada 8 Parsel numaralı taşınmaz 4.33 m2'lik kısmı üzerinde mülkiyet hakkı, 1663.22 m2'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkının kamulaştırılmasının kararlaştırıldığı,

b)Taşınmazın malikinin davalı olduğu,

c)Kamulaştırmayı yapan idarenin TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ olduğu,

d)Bu duruşma zaptının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri,

e)Açılacak davalarda husumetin TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'ne yöneltileceği,

f)30 günlük dava açma süresi içerisinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden zemin üstü yağının kamulaştırma yapan idareye aidiyetine karar verileceği,

g)Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Adliye Şubesine yatırılacağı,

h)Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği ihtar ve tebliğ olunur.