T.C. İZMİR 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 12.12.2024 - 00:00

İLANEN TEBLİGAT

Esas No: 2019/282 Esas

Dahili davalı Kıymet Eroğlu: T.C. 18797194376 Dava dilekçesinde özetle; Buca ilçesi Tınaztepe mahallesi 7112 ada 1 parselde yer alan kargir nitelikli taşınmaz ile yine İzmir ili Buca ilçesi Tınaztepe mahallesi 7112 ada 2 parselde yer alan kargir apartman nitelikli taşınmazların parsel numaraları birbirine karıştırılmak suretiyle tapu sicil müdürlüğünce yanlış işlem yapıldığı, tapuda “1 parsel" malikleri “2 parsel malikleri kaydına , ayrı şekilde “ 2 parsel malikleri de "1 parsel “ malikleri kaydına tescil edildiği, davacıların bu durumu ancak daha sonra tapu sicil müdürlüğünde yapılan işlemler sırasında öğrendikleri, İzmir valiliği Kadastro Müdürlüğü Buca biriminin 13/08/2018 tarih ve 47755631-32211504 sayılı yazıları gereğince belediye tarafından gerekli düzeltme yapıldığı, ancak dava konusu hatalı işlemin tapu kayıtlarında da düzeltilmesi hem davacılar hem de vekaleten tarafımızca Buca müdürlüğünden talep edildiği, ancak talebin reddedildiği, hem ilgili tapu Müdürlüğü hemde Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 3.Bölge Müdürlüğünde “Tapu sicilinde kayıtlı taşınmazın planı olan kadastro paftasındaki parsel numarası olduğundan aşamada yapılabilecek herhangi bir işlem olmadığı, ferdileşme işlemindeki hatanın düzeltilmesinin 2011/3 sayılı genelge kapsamında düzeltilmesinin mümkün olmayacağından bahisle“ talebin reddedildiği, davaya konu iki parsel arasındaki hatalı tescil basit bir yazım hatasından kaynaklandığı , Medeni Kanun ve Tapu sicili tüzüğü hükümleri gereğince idare tarafından düzeltilmesi gerektiği, idari düzeltme talebi reddedildiğinden davacıların haklarının temini için iş bu davayı açma zorunluluğu hasıl olduğu, Buca Tapu Müdürlüğünün 7112 ada 1 ve 2 nolu parsel numaralarının birbirine karıştırılarak hatalı işlem yapılı ve bu nedenle tapu kaydında 7112 ada 1 ve 2 parsel arasındaki hatalı tescilin (tapu kaydında parsel numarası 1 olanlarile 2 olanların değiştirilerek düzeltilmesi talep edilmiş, davanın kabulüne karar verilmesini, yargılama gideri ve vekalet ücretinin karşı tarafa hükmedilmesini talep etmiştir.Dahili davalı dilekçesinde özetle;19 payın Ali ve Gülzar 'dan olma 18/03/1974 doğumlu 18797194376 T.C. nolu Kıymet EROĞLU 'ya ait olduğu belirtilmiştir.

Bilirkişi raporunda özetle; Dava konusu İzmir ili , Buca ilçesi , Tınaztepe mahallesi 7112 ada 1 parsel numaralı ve 7112 ada 2 nolu taşınmazların Buca Tapu Müdürlüğüne ibraz edilen ferdileşmeye esas noter kura listesi sonucunda; 7112 ada 1 ve 7112 adal 2 nolu parsellerde S.S Birlik Can Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Ayla Tunçbilek ile Muhağip Üye Nurcan Özdemir'in talep ve imzaları ile 23/07/1995 tarih ve 4173 yevmiyeli numaralı fişlemle Cins değişikliği ve Ferdileşme işleminin tescilinin yapıldığı, yapılan bu tescil işlemi incelendiğinde; Kooperatif tarafından Tapu Müdürlüğüne ibraz edilen

ferdileşme listesine göre Tapu Müdürlüğüncd tescillerin yapıldığı , yapılan tescilde sunuları belgelere göre bir yanlışlığın bulunmadığı anlaşılmakta olduğu, bilirkişi heyeti olarak zeminde bağımsız yapıldığında tapu kayıtları ile zemin durumu alındığında bölümlerde oturan kişilerle birebir sorgulama yapıldığında uyumsuzluk tespit edilmiş olup buna göre;Tapuda 7112 ada 1 nolu parselde kayıtlı olar) tüm bağımsız bölümlerin zeminde 7112 ada 2nolu parsel üzerinde kaldığı, Tapuda 7112 ada 2 nolu parselde kayıtlı olar) tüm bağımsız bölümlerin zeminde 7112 ada 1 nolu parsel üzerinde kaldığı, tespit edilmiş, bilirkişi heyeti tapu kayıtlarındaki bağımsız bölümler ile zemindeki bağımsız bölümlerdeki uyumsuzluğun S.S Birlik Can Konut Yapı Kooperatifince Ferdileşmeye esas Buca Tapu Müdürlüğüne sunulan 7112 ada 1 nolu parkel ve 2 nolu parsele ait İzmir 7.noterliğinin 15.01.1996 tarih ve 02282 sayılı kura listesinden kaynaklandığı tespit edilmiştir.

Duruşma gün ve saati 21/01/2025 saat 11:10 bırakıldığı hususu dahili davalı Kıymet Eroğlu'na ilanen tebliğ olunur. 15/10/2024