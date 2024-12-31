Yayınlanma: 31.12.2024 - 00:01

T.C. İZMİR 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2023/357 Esas

Tasfiye Memuru Ahmet Şahin: T.C. Tespit edilemedi.Bilirkişi raporunda özetle;dava konusu taşınmaz maliklerine irtifak hakkı kamulaştırılması sonucu dava tarihi itibariyle; derece ödenmesi gereken toplam irtifak kamulaştırma bedeli 1.948.810,23 TL, dosya içerisinde mevcut davacı vekilinin mahkemeleye sunmuş olduğu 10.11.2023 tarihli evrakta Şitabe Erke, Seçil Çavuşlu ve Ödül Erke ile haricen anlaşma sağlandığı evraklar ile beyan edilmesinden dolayı hesaplanan irtifak kamulaştırma bedeli Şitabe Erke, Seçil Çavuşlu, ve Ödel Erke'ye pay edilmediği,İzmir 8. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2023/1551 Esas 2023/1254Karar sayılı mirasçılık belgesine göre, taşınmazın irtifak hakkı kamulaştırma bedelinin İskender Koyuncu mirasçılarının hisseleri oranında dağılım yapıldığı, taşınmazın hissedarı Türkan Güney Kasapoğlu hissesine düşen irtifak hakkı kamulaştırma bedeli; dava dilekçesinde Türkan Güney mirasçıları Yeşim Kasapoğlu, Erol Kasapoğlu ve Oğuzhan Kasapoğlu belirtilmiş olup, dosya içerisinde mirasçılık belgesi bulunmamasından dolayı pay hesabının yapılamadığı, İzmir 3. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2023/2859 Esas 2023/2089 Karar sayılı mirasçılık belgesine göre taşınmazın irtifak hakkı kamulaştırma bedelinin Nihat Şensesli mirasçılarının hisseleri oranında dağılım yapıldığı, İzmir 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2023/1557 Esas 2023/1394 Karar sayılı mirasçılık belgesine göre, taşınmazın irtifak hakkı kamulaştırma bedelinin Abdullah Özdemir mirasçılarının hisseleri oranında dağılım yapıldığı, İzmir 8. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2023/1553 Esas 2023/1253 Karar sayılı mirasçılık belgesine göre taşınmazın irtifak hakkı kamulaştırma bedelinin Durmuş Kartalcı mirasçılarının hisseleri oranında dağılım yapıldığı, Durmuş Kartalcı murisi Muhsin Kartalcı miras bırakandan önce ölmesinden dolayı İzmir 8. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2023/1553 Esas 2023/1253 Karar sayılı mirasçılık belgesine göre; taşınmazın irtifak hakkı kamulaştırma bedelinin Muhsin Kartalcı'nın mirasçılarının hisseleri oranında dağılımının yapıldığı, HMK'nın 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde rapora karşı beyan ve itiraz edebileceğiniz, itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu tasfiye memuru Ahmet Şahin'e ilanen ihtar ve tebliğ olunur. 17/12/2024