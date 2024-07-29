T.C. İZMİR 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 29.07.2024 - 00:01

T.C. İZMİR 10. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2020/1108 Esas

DAVALI : Ali ve Nesrin'den olma, 13/05/1966 doğumlu 28054989072 kimlik numaralı SEYHUN KARAMAN,

Davacı Ceyhun KARAMAN tarafından verilen dava dilekçesi ile; İzmir İli, Buca ilçesi, Kızılçullu Mahallesi, 4055 ada, 25 ve 27 parseller ile ilgili olarak açılan İzmir 8.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/340 esas sayılı dosyası ile görülen Tapu İptali ve Tescil davasında tarafların bir araya gelmesinin sıkıntı yaşanması nedeniyle davanın kovuşturulması için Miras Ortaklığına Temsilci Atanması talep edilmiştir.

Mahkememizce, dava dilekçesinde bildirilen adreslerine çıkartılan tebligatların bila tebliğ iade edildiği adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı adresi bulunmayan ve zabıta aracılığıyla yapılan araştırmalar sonucu tebligat adresi tespit edilemeyen davalı 28054989072 kimlik numaralı Seyhun KARAMAN'a bugüne kadar usulüne uygun tebligat yapılamamış olmakla, dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma 04/11/2024 günü saat: 09:33'de İzmir 10. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacaktır. Belirtilen gün ve saatte hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz aksi taktirde davanın yokluğunuzda devam edeceği ve hüküm verileceği, H.M.K.317/2. Maddesi gereğince davaya cevap vermeniz için tebliğ tarihinden itibaren iki hafta süre verildiği, verilen sürede cevap vermediğiniz taktirde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkâr etmiş sayılacağınız hususu dava dilekçesi ve duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ilan tarihinden 7(yedi) gün sonra tebliğ olunur. 10/07/2024