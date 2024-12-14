T.C. İZMİR 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. İZMİR 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Sayı: 2024/535 Esas
Mahkememizde hasımsız olarak açılan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
T.M.K.'nun 33/2.maddesi gereğince gaipliği istenen, aşağıda açık kimliği bulunan GÖKAY ULUÇAY hakkında bilgisi olan kişilerin 6 ay içinde mahkememize başvurmaları veya bilgi vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 07/11/2024
GAİP: GÖKAY ULUÇAY, 54277092152 KİMLİK NUMARALI, YAŞAR ÖNDER VE ŞAKİRE OĞLU, 26/02/1974 İSTANBUL DOĞUMLU
#ilangovtr Basın No: ILN02139811