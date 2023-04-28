T.C. İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2023/173 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: İzmir
MEVKİİ: Konak İlçesi, Gürçeşme Mah.
ADA NO: 41604
PARSEL NO: 10
MALİKİN ADI VE SOYADI: Elif Solmaz, Mahmut Yasin Duğan, Ayten Polat
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/173 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 13/04/2023
#ilangovtr Basın No: ILN01820566