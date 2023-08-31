T.C. İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 31 Ağustos 2023

ESAS NO: 2023/375 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: İzmir

MEVKİİ: Konak İlçesi, Kocakapı Mahallesi

ADA NO: 11228

PARSEL NO: 3

MALİKİN ADI VE SOYADI: Aliye Demir, Aytekin Aydin v.d

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/375 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 28/08/2023