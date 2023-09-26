T.C. İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 26 Eylül 2023

ESAS NO: 2023/416 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: İzmir ili, Konak İlçesi

MEVKİİ: Kuruçay Mahallesi

ADA NO: 1371

PARSEL NO: 111 parsel 8 numaralı bağımsız bölüm

MALİKİN ADI VE SOYADI: Yağmur ÇETİN ve diğerleri

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/416 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 19/09/2023