T.C. İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2023/416 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: İzmir ili, Konak İlçesi
MEVKİİ: Kuruçay Mahallesi
ADA NO: 1371
PARSEL NO: 111 parsel 8 numaralı bağımsız bölüm
MALİKİN ADI VE SOYADI: Yağmur ÇETİN ve diğerleri
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/416 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 19/09/2023
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