T.C. İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 28 Aralık 2023

ESAS NO: 2023/558 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: İzmir İli Konak İlçesi

MEVKİİ: Gürçeşme Mahallesi

ADA NO: 41604

PARSEL NO: 15

MALİKİN ADI VE SOYADI: Hüseyin Dinçer ve diğerleri

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/558 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 28/11/2023