Yayınlanma: 29.09.2024 - 00:01

T.C. İZMİR 11. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/1010 Esas 25/09/2024

Konu :

Mahkememizde görülmekte olan Vasiyetname Açılması davasında lehine vasiyet yapılan Devit Vuayter'in tebligat adresi tespit edilemediğinden vasiyetname ve duruşma gününün ilan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

Dava konusu vasiyetnamenin 11473797908 TC Kimlik Numaralı müteveffa Nazmiye Şen tarafından İzmir 13. Noterliği'nde 19/08/1998 tarih ve 26771 Yevmiye no ile düzenlettirildiği, muris "Tapu ile sahibi olduğum İzmir İli, Mecidiye Mahallesinde kain tapunun 92 pafta, 537 ada, 11 parsel no'da kayıtlı 41 metrekare yüzölçümlü bir ev vasıflı gayrimenkulümü kendi isteğim ve arzum ile DEVİT VUAYTER'e bıraktığımı, son arzularımın bu olduğunu beyan ve ikrar ederim." şeklinde vasiyet bırakmıştır.

Bu nedenlelehine vasiyet yapılan Devit Vuayter'e duruşma günü olan 16/01/2025 günü saat 09:45'de yukarıda yazılı müteveffa Nazmiye Şen tarafından düzenlettirilen vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususunda beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz, duruşmaya gelip beyanda bulunmadığınız ve vasiyetnameye BİR AY içerisinde dava açıp mahkememize bildirmediğiniz takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu,İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.