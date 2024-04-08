T.C. İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı: 2017/13 Esas 03/04/2024
MALİYE BAKANLIĞI ile KAYYIM (İZMİR DEFTERDARI) arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Gaip; İzmir ili, Karşıyaka ilçesi, Soğukkuyu Mahallesi , 25323 ada 2 parsel sayılı taşınmaz malikleri; "Mustafa oğlu İbrahim", "Mustafa kızı Nazlı Şerif", "Ahmet oğlu Hasan", "Ahmet kızı Saime", "Ahmet kızı Zehra","Ahmet kızı Saadet", "Ahmet kızı Ferihte","Ahmet kızı Fatma", "Mustafa oğlu Hasan", "Hüseyin kızı Fatma", "Mustafa oğlu Ahmet" gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 03/04/2024
#ilangovtr Basın No: ILN02016734