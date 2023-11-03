Yayınlanma: 03 Kasım 2023

T.C. İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2023/449 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER: İzmir ili Konak İlçesi Gürçeşme Mahallesi

ADA NO: 41575

PARSEL NO: 8

MALİKİN ADI VE SOYADI: NURAY BÜLBÜL( T.C:57655185798)

KERİM BÜLBÜL (T.C:57649185926)

BÜLENT BÜLBÜL(T.C:57652185852)

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Kararı22/12/2022 tarih 96772592.302.03.01.1132 sayılı yazısı

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/449 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 01/11/2023