T.C. İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
T.C. İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2023/449 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER: İzmir ili Konak İlçesi Gürçeşme Mahallesi
ADA NO: 41575
PARSEL NO: 8
MALİKİN ADI VE SOYADI: NURAY BÜLBÜL( T.C:57655185798)
KERİM BÜLBÜL (T.C:57649185926)
BÜLENT BÜLBÜL(T.C:57652185852)
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Kararı22/12/2022 tarih 96772592.302.03.01.1132 sayılı yazısı
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/449 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 01/11/2023