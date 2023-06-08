T.C. İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 08 Haziran 2023

ESAS NO: 2023/208

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: İzmir ili, Bayraklı İlçesi, Onur mahallesi

ADA NO: 25870

PARSEL NO: 7

MALİKİN ADI VE SOYADI: 1- BANU ZAYIM-27451686942

2- BİRCAN KUKU-46261591048 -

3- EMİNE KUKU-15842396334 -

4- GAYE ARAS-46279590484 -

5- GÜRHAN CEBECİ-38296222486 -

6- İLYAS KUKU-46273590602

7- MEHMET ZAYIM-27448687006

8- NEŞE CEBECİ-38269223342 -

9- OSMAN CUMHUR ERDEMLİOĞLU-41971202758 -

10- GENÇLER YAPI VE PROJE ÜR.MERK.TİC.LTD.ŞTİ. (3930465625)

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: BAYRAKLIBELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Bayraklı Belediye Başkanlığı'nın 27/07/2021tarih 612 sayılı Encümen Kararı

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/208 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 22/05/2023