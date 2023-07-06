T.C. İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 06 Temmuz 2023

ESAS NO: 2023/259 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: İzmir ili Konak İlçesi Gürçeşme Mahallesi

ADA NO: 41582

PARSEL NO: 1

MALİKİN ADI VE SOYADI: EMİN ALTIN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Kararı22/12/2022 tarih 96772592.302.03.01.1132 sayılı yazısı

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/259 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.