T.C. İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2023/259 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: İzmir ili Konak İlçesi Gürçeşme Mahallesi
ADA NO: 41582
PARSEL NO: 1
MALİKİN ADI VE SOYADI: EMİN ALTIN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Kararı22/12/2022 tarih 96772592.302.03.01.1132 sayılı yazısı
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/259 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
#ilangovtr Basın No: ILN01854730