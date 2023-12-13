T.C. İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 13 Aralık 2023

ESAS NO: 2023/491 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: İzmir ili Konak İlçesi Gürçeşme Mahallesi

ADA NO: 41596

PARSEL NO: 15

MALİKİN ADI VE SOYADI: 1- FADİME TÜRKASLAN-13294481844 -

2- FERİDUN BÜYÜKDEDE-11986525692 -

3- MEHMET BÜYÜKDEDE-11965526320 -

4- MELEK ALACA-19594440376 -

5- MUSTAFA BÜYÜKDEDE-11983525756 -

6- ŞENER BÜYÜKDEDE-11968526266 -

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Kararı 22/12/2022 tarih 96772592.302.03.01.1132 sayılı yazısı

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/491 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 21/11/2023