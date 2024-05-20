T.C. İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2024/209 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: İzmir ili Bornova İlçesi Yaka Mahallesi
ADA NO: 193
PARSEL NO: 16
MALİKİN ADI VE SOYADI: HÜLYA SAYILI -TCKN:24808356398
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Kamulaştırma Kararı 40356173-752.01.01 sayılı yazısı
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/209 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 14/05/2024
#ilangovtr Basın No: ILN02034791