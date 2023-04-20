T.C. İZMİR 13. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 20 Nisan 2023

Sayı: 2022/1947 Esas 12/04/2023 Konu: Gaiplik İlanı

KAAN GÜNGÖR'ün mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen EZÜLFİYE PEK gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

GAİP T.C. KİMLİK NO: 48169329518

ADI SOYADI: EZÜLFİYE PEK

BABA ADI: ABDULLAH

ANA ADI: ELİFE

DOĞUM TARİHİ: 30/04/1926

DOĞUM YERİ: ORTAKÖY

#ilangovtr Basın No: ILN01816094