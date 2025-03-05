Yayınlanma: 05.03.2025 - 00:01

T.C. İZMİR 14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2022/412

DAVALILAR: EMİN OĞUL ŞENEL

Davacılar Bürol Özcan ve diğerleri tarafından tarafınıza açılmış olan İpoteğin Terkini davası nedeniyle; 13.03.2025 günü saat: 10:15 duruşması yapılacağından, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususu duruşma günü ve saati yerine geçeli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.