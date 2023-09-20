T.C. İZMİR 14. İŞ MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 20 Eylül 2023

ESAS NO: 2020/324 Esas

DAVALI: ÇETİN KAZANCI Güneşli Mah. Halide Edip Adıvar Cd. No27 C/K Z Konak/ İZMİR

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı asil 29893222580 T.C. kimlik numaralı davacı Kamuran ÜLGER'in Mahkememize sunmuş olduğu dava dilekçesinde özetle; 10/03/1991-15/08/1994 tarihleri arasında İzmir Çeşme Ilıca Mahallesi Ilıca otelinin karşındaki Kazancı villaları ile Kazancı sitesinde ve İzmir Hatay İmam Hatip Okulunun karşısındaçalıştığını,çalıştığısürelerintespitiileçalıştığısürelereaitsigorta prim alacaklarının işverenden alınarak sigortaya yatırılmasını talep etmiştir.

Duruşma Günü: 14/02/2024 günü saat: 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, dava dilekçesine karşı 2 haftalık kesin süre içinde cevap vermeniz ve delillerinizi bildirmeniz gerektiği, duruşmaya gelmediğiniz taktirde yokluğunuzda yargılamaya devam olunarak yapılacak işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, 2 haftalık kesin süre içinde HMK'nın 139/2. maddesi uyarınca gerekli açıklamayı yapmanız gerektiği aksi taktirde o delile dayanmaktan vazgeçilmiş sayılacağı ayrıca tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçilerek yokluğunuzda hüküm kurulabileceği ihtar ve tebliğ olunur.

Tebliğ tarihi ilan tarihinden itibaren yedi gün sonrasıdır.

Tebliğ tarihinden itibaren cevap verme süresi iki haftadır.

İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.