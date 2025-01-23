Yayınlanma: 23.01.2025 - 00:01

T.C. İZMİR 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2023/469 Esas

DAVALI : AHMET SAİM YILMAZ -55621671160

Gazi Mah. 28/22 Sk. No:21 İç Kapı No:16 Gaziemir/ İZMİR

Davacı tarafından aleyhinize açılan İtirazın İptali davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesini, tensip zaptını ve ön inceleme duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamış, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ve ön inceleme duruşma günü bildirir duruşma tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı, davalının İzmir İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli iken FETÖ soruşturmaları kapsamında 18/07/2016 tarihinde açığa alındığını, 01/09/2016 tarihinde ise kamu görevinden çıkarıldığını, davalıya peşin ödenen 2016 Temmuz ayı maaşından, açığa alındığı tarihten itibaren hak etmediği 1/3'lük kısmı için yasal faiz hariç 991,04-TL borcun tahakkuk ettirildiğini, davalının borcu ödemediğini, alacağın tahsili amacıyla davalı, aleyhine İzmir 23.İcra Müdürlüğünün 2018/13641 Sayılı takip dosyasında ilamsız icra takibinin başlatıldığını, davalının haksız olarak borca itiraz ettiğini ileri sürerek itirazın iptali davası açmıştır.

İlan tarihinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde cevap, itiraz, delillerinizi bildirmeniz, ibraz etmezseniz dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş ve ilk itirazlarınızı bildirmezseniz, bundan vazgeçmiş sayılacağınız, ayrıca elinizde bulunan belgelerin asıllarını, örnekleri ile birlikte mahkemeye vermeniz, aksi halde bu delillerden vazgeçmiş sayılacağınız hususu,

Duruşma 06/03/2025 günü saat 10:03'te duruşmada bizzat hazır bulunmanız, karşı taraf ile sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam edilmesini istemesi halinde gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın onun muvafakatı olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği, değiştirebileceği hususları dava dilekçesindeki adresine tebliğ edilmeyen davalı Ahmet Saim Yılmaz'a dava dilekçesi, tensip zaptı ve ön inceleme duruşma günü bildirir duruşma tutanağının yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.