T.C. İZMİR 16. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 18.12.2024 - 00:00

ESAS NO : 2024/182 Esas

DAVACI: YUSUF AHMED EL ALİ-99517915556

DAVALILAR:

1- Rahima Ceylan 2- Süleyman Ahmed El Ali, 3- Şemse Ahmed El Ali,

4- Necah Ahmed El Ali, 5- Muna Ahmed El Ali, 6- Muhammed Ahmed El Ali

7- Ömer Ahmed El Ali, 8- Raua Ahmed El Ali, 9- Niroz Ahmet El Ali

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan nüfus (Diğer Kayıtların Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesi, dahili dava dilekçesi son duruşma zaptı ve tensip zaptı adresine tebliğ edilemeyen davalılara;

1- Rahima Ceylan, 2- Süleyman Ahmed El Ali, 3- Şemse Ahmed El Ali,

4- Necah Ahmed El Ali, 5- Muna Ahmed El Ali, 6- Muhammed Ahmed El Ali

7- Ömer Ahmed El Ali, 8- Raua Ahmed El Ali, 9- Niroz Ahmet El Ali

Dava dilekçesi, dahili dava dilekçesi, son duruşma zaptı ve tensip zaptının ilanen tebliği gerekmiştir.

"Dava dilekçesi, dahili dava dilekçesi, son duruşma zaptı ve tensip zaptı eklidir. Tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde davalı davaya cevap verebilir, cevap dilekçesinde ilk itirazların hepsini ileri sürmek, tüm delillerini açıkça, ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmek, elde bulunan delillerin aslını dilekçeye eklemek, başka yerlerden getirilecek belge dosyalar için bunların bulunabilmelerini sağlayan bilgilere de dilekçede yer vermek zorunludur."

Tebliğ tarihi ilan tarihinden itibaren 7 gün sonradır.