T.C. İZMİR 17. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 26.09.2024 - 00:01

T.C. İZMİR 17. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/99 Esas

MURİS : Nihal Necla BAYSALTEKİN

Davacı DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ' nin Mirasçılık Belgesi İstemi davasının yapılan yargılamasında;

İstanbul ili, Kadıköy İlçesi, Caferağa mahallesi, Cilt No:4, Hane No:7473 'de nüfusa kayıtlı Mustafa Vehici ve Zekiye Baysaltekin oğlu 07/04/1930 doğumlu, 50956199228 T.C. Kimlik numaralı, Nihal Necla BAYSALTEKİN'in mirasçılarının bulunup bulunmadığı bilinmediğinden, TMK' nun 594 maddesi gereğince miras bırakanın mirasında hak ve iddia edenlerin 1 ay ara ile 2 kez yayımlanacak iş bu ilanın son ilan tarihinden itibaren 1 yıl içinde mirasçılık sıfatlarını gösterir belgeleri ile birlikte mahkememize başvurmaları, ilan süresi içinde başvuran olmadığı ve hiç bir mirasçı tespit edilemediği takdirde mirasçıların miras sebebi ile istihkak davası açma hakları saklı kalmak kaydı ile ve TMK' nun 594/2 maddesi gereğince mirasın devlete intikal edeceği ilan olunur.