T.C. İZMİR 18. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 19.12.2024 - 00:01

T.C. İZMİR 18. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Davacı İzmir Tarım Orman İl Müdürlüğü tarafından davalılar Berkan Vural ve diğerleri ile birlikte aleyhinize açılan, mahkememizin 2022/276 esas sayılı dosyasında görülen Tapu İptal ve Tescil davasının yapılan yargılamasında;

Davacı vekilince; hissedarı olduğunuz İzmir İli, Buca İlçesi, Karacaağaç Mahallesi, Koşuyolu Mevkii, 193 Ada, 15 Parsel, İzmir İli, Buca İlçesi, Karacaağaç Mahallesi, Meşelik Mevkii, 184 Ada, 1 ve 2 Parsel sayılı taşınmazlara ilişkin tapu iptalini ve tescilini talep ve dava etmiştir.

Mahkememizce verilen ihtiyati tedbir kararı İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesinin 22/05/2023 tarih, 2023/1177 esas, 2023/1046 karar sayılı ilamıyla geri çevrildiği, 19/06/2023 tarihli dava konusu taşınmazlarla ilgili düzenlenen bilirkişi raporunda, taşınmazın; ifrazen taksiminin veya hisselendirilmesinin mümkün olmyacağı, tel örgü ve kilit taşlardan yapılan yolların sökülmesi ve eski haline getirilmesi ile taşınmazlarda rantabl tarımsal bir üretimin olabileceği,dava konusu 193 Ada 15 Parsel nolu taşınmazın dava tarihindeki (22.07.2022) yaklaşık arazi değerinin 900,00 TL/m2 x 7739,00 m2= 6.965.100,00 TL olabileceği, dava konusu 184 Ada 1 Parsel nolu Taşınmazın dava tarihindeki (22.07.2022) yaklaşık arazi değerinin 800,00 TL/m2 x 18163.93,00 m2= 14.531.144,00 TL olabileceği, dava konusu 184 Ada 2 Parsel nolu Taşınmazın dava tarihindeki (22.07.2022)yaklaşık arazi değerinin 800,00 TL/m2 x 8195,98 m2= 6.556.784,00 TL olabileceği, görüş ve kanaatine varıldığı hususlarını mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen tebligata elverişli adresiniz tespit edilemediğinden bilirkişi raporunun, karar ilamının ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız, dosyanın 20/02/2025 günü saat 09.45'te duruşmasının yapılacağı, duruşmaya mazeretsiz olarak gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususları tarafınıza ilanen tebliğ olunur. 08/11/2024

DAHİLİ DAVALI: YUSUF DELİKANLI - 24619382814

Yıldız Mah. 206/36 Sk. No:31 İç Kapı No:1 - Buca/ İZMİR

BİNGÖL ili, ADAKLI ilçesi, ÇATMA mah/köy, 41 Cilt, 11 Aile sıra no, 85 sırada nüfusa

kayıtlı, EMİN ve GÜLÜSTAN oğlu/kızı, 25/11/1997 dogumlu,