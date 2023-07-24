T.C. İZMİR 19. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 24 Temmuz 2023

ESAS NO: 2023/101 Esas

DAVALI: EMIL KHAMITOV(T.C. 677...86)

Radık ve Gulnara oğlu Almatı/Kazakistan 01/12/1983 d.lu

Davacı Sanam Nassyrova tarafından davalı aleyhine 09/02/2023 tarihinde boşanma davası açılmış, davalının adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup, davacının boşanma, velayet, 500.000 TL maddi / manevi tazminat, müşterek 2 çocuk için aylık 5.000 ' er TL 'den 10.000 TL tedbir/iştirak nafakası ,davacı için 10.000 TL yoksulluk talepli dava dilekçesine karşı cevap süresinin 2 hafta olduğu, yasal süre içinde cevap verilmemesi halinde dava dilekçesindeki hususların inkar edilmiş sayılacağı hususunun ilanın gazetede yayınlandığı tarihinden itibaren (7) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı davalıya ilanen ihtar olunur.