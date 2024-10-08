T.C. İZMİR 19. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
T.C. İZMİR 19. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Sayı: 2024/816 Esas 02/10/2024
RAZİYE ÖRKE ile mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen MEHMET ALİ ÖRKE gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 02/10/2024
GAİP TC KİMLİK NO : 21545209918
ADI SOYADI : MEHMET ALİ ÖRKE
BABA ADI : BAYRAM
ANA ADI : RAZİYE
DOĞUM TARİHİ : 20/01/1995
DOĞUM YERİ : KONAK
İKAMETGAH ADRESİ : Gazi Mah. 25 Sk. No:18 İç Kapı No:1Gaziemir/ İZMİR
#ilangovtr Basın No: ILN02100390