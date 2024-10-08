T.C. İZMİR 19. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 08.10.2024 - 00:01

T.C. İZMİR 19. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2024/816 Esas 02/10/2024

RAZİYE ÖRKE ile mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen MEHMET ALİ ÖRKE gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 02/10/2024

GAİP TC KİMLİK NO : 21545209918

ADI SOYADI : MEHMET ALİ ÖRKE

BABA ADI : BAYRAM

ANA ADI : RAZİYE

DOĞUM TARİHİ : 20/01/1995

DOĞUM YERİ : KONAK

İKAMETGAH ADRESİ : Gazi Mah. 25 Sk. No:18 İç Kapı No:1Gaziemir/ İZMİR

#ilangovtr Basın No: ILN02100390