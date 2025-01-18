T.C. İZMİR 2. İNFAZ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 18.01.2025 - 00:01

T.C. İZMİR 2. İNFAZ HÂKİMLİĞİ

DOSYA NO : 2024/4682 İnfaz Hâkimliği Dosyası 15.01.2025

Açık Ceza İnfaz Kurumuna İade Talebi hakkında, Eyyüp ve Şükriye kızı, 01/12/1986 PAMUKOVA doğumlu, GAZİANTEP, İSLAHİYE, Arfalı mah/köy nüfusunda kayıtlı T.C. Kimlik No:40007217124 Gülüzar UYAR hakkında Hâkimliğimizin 22.04.2024 tarihli ve 2024/4682 Esas, 2024/7016 Karar sayılı ilamı ile;

''İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün 11/03/2024tarih ve 2023/ 12901 NKLsayılı KABULÜNE, Hükümlünün adresinin tesbit olunamaması ve kendisinin de bugüne kadar denetimli serbestlik tedbirinin infazı için infaz kurumuna başvurmadığı ve uyap sorgusunda hükümlü hakkında İzmir 46. Asliye Ceza Mahkemesince 31.01.2023 tarih 2022/282 Esas sayılı yakalama kararının da hala infaz edilemediği anlaşıldığından5275 sayılı CGTİHK 105/A-6.a maddesi gereğince hükümlüGÜLÜZAR UYAR'ın AÇIK CEZA İNFAZ KURUMUNA GÖNDERİLMESİNE" karar verilmiş olup,

Gerekçeli kararın hükümlünün adreslerine tebliğ edilemediği, hükümlünün MERNİS adresinin bulunmadığı, mevcut adresi de tespit edilemediğinden; 7201 sayılı Kanunun 28. ve 29.maddeleri gereğince ilânen tebliğine, ilânen tebliği tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren 7 gün içerisinde Hâkimliğimize, bulunduğu cezaevi veyabulunduğu yerCeza Mahkemeleri Ön Büro aracılığıyla verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt kâtibine beyanda bulunmak suretiyle İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yoluna başvurabileceği, ilân ücreti ile mahkeme masrafının hükümlüden alınacağı ilânen tebliğ olunur.