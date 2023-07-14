T.C. İZMİR 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 14 Temmuz 2023

Sayı: 2022/7 Ort. Gid. Satış 9/06/2023

İzmir İli, Karabağlar İlçesi, 6818 ada (güncel tapu kaydına göre 6565 ada) 15 parselde kayıtlı 6/58 arsa paylı ana taşınmazın 2. Kat 7 nolu bağımsız bölümünün Memurluğumuzca 1.ihale tarihi : 18/10/2023-2.ihale tarihi 21.11.2023 olarak ilan hazırlanmış olup, satışın elektronik ortamda esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/7 satış sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir hususu,

Kendisine tebliğ yapılamayan hissedar 47620291012 T.C. Kimlik no'lu Deniz KUT'a ilanen tebliğ olunur.