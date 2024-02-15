T.C. İZMİR 20. AİLE MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2023/380 Esas
DAVALI: MUSTAFA BURAK TOPRAK(T.C:14378459292)
Davacı Aslı Toprak tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma Günü: 22/03/2024 günü saat: 10:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde HMK 150. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.