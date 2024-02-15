T.C. İZMİR 20. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 15.02.2024 - 00:00

ESAS NO: 2023/380 Esas

DAVALI: MUSTAFA BURAK TOPRAK(T.C:14378459292)

Davacı Aslı Toprak tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 22/03/2024 günü saat: 10:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde HMK 150. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.



