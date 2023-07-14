T.C. İZMİR 21. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 14 Temmuz 2023

ESAS NO: 2021/6 Esas

DAVALI: CEM KESKİN-

Davacılar, Hasan Uzun, Kibriye Uzun, Müge Korkmaz ile Davalı, Cem Keskin, arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Mahkememiz tanzim edilen 21/12/2022 tarihli bilirkişi raporunda özetle; Dava konusu İzmir İli, Buca İlçesi, İnönü Mahallesi, 7030 Ada, 11 Parselde kayıtlı zemin kat 2 nolu meskenin dava tarihi olan 11/01/2021 değerinin 300.000,00-TL olabileceğini görüş ve kanaatini bildirmişlerdir. Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur.

Mahkememizce düzenlenen 30/05/2023 tarihli ara kararı ile davalı davalı Hikmet Etili yönünden dosyanın tefrik edilerek karara bağlandığını, dava konusu İzmir İli, Buca İlçesi, 7030 Ada, 11 Parsel Efeler mahallesi, 325 Sokak Evren Apartmanı, No:39/2 taşınmaza aile konusu şerhi konulması talebi yönünden davanın ayrıldığı, ara kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Mahkememize verilecek dilekçe ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olduğu hususu ilanen tebliğ olunur.