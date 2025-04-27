T.C. İZMİR 26. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 27.04.2025 - 00:01

T.C. İZMİR 26. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/179 Esas

DAVALI: Turcen Mazınlı T.C. 58*******70

Davacı tarafından aleyhinize açılan Vasiyetnamenin Tenfizi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce 05/02/2025 tarihinde dava dilekçesi ve tensip zaptının tarafınıza ilanen tebliğine karar verildiği ve 14/02/2025 tarihinde ilanın yapıldığı, yapılan yargılama aşamasında ön inceleme duruşmasının 10/07/2025 günü saat: 10:10'a bırakılmasına karar verilmiş olmakla; HMK'nın 139. maddesi gereği duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu tarafınıza ihtar olunup iş builan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve duruşma günü ilanen tebliğ olunur. 16.04.2025