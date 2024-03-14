T.C. İZMİR 28/02/2024 GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 14.03.2024 - 00:00

2023/305 ESAS

İLANEN TEBLİGAT

SN. ERDÖZ MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİDET ŞİRKETİ

TAŞINMAZ BİLGİSİ: İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, 1. KARATAŞ MAH. 1. KARATAŞ MEVKİİ 623 ADA 34 PARSEL 1. KAT 12 B.B.

Yukarıda bilgileri verilen taşınmazın 05/06/2023 tarihli kıymet takdir raporu borçlu ERDÖZ MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ' ninİzmir 28. İcra Dairesinin 2017/ 16530 dosyasında tebligat adresi olan Adalet Mah. 1593/1 Sok. No:15K:8D:889Bayraklı -İZMİR adresine gönderilmiş, adresteki binanın deprem nedeniyle yıkılmış olduğu açıklaması ile gönderilen tebligat iade gelmiştir.

Borçlu ERDÖZ MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ' nin Ticaret sicilde kayıtlıÇınarlı Mah. 1583/3 Sok. No:1/232Konak -İZMİR adresine gönderilmiş, adresteki binanın deprem nedeniyle yıkılmış olduğu açıklaması ile gönderilen tebligat iade gelmiştir.

İzmir Emniyet Müdürlüğünce yapılan adres araştırmasında adı geçen borçlu şirketin bulunduğu yerdeki binaların yıkıldığı, faaliyette olan herhangi bir işletmenin bulunmadığı, borçlu şirkete komşu herhangi bir yerinde kalmadığı bildirilmiştir.

Tüm çabalara rağmen borçluya ulaşılamadığından, ve satış işlemlerinde tebligat yapılması zorunluluğu bulunduğundan söz konusu taşınmaz aşağıda belirtildiği tarih ve saatlerde satışa çıkarılmış olup, Yerleşik Yargıtay kararları gereğince T.K. 28. Maddesine göre ilanen yapılmasına karar verilmiştir.

İş bu ilanımızın, T.K. 31. Maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağı ve ilgililerin bir itirazı var ise Müdürlüğümüze ve İcra Hukuk Mahkemelerine müracaat etmeleri aksi takdir de satış işlemlerine devam edileceği ilanen tebliğ olunur.

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 13/05/2024 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati: 20/05/2024 - 15:00

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 05/06/2024 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati: 12/06/2024 - 15:00