T.C. İZMİR 3. AİLE MAHKEMESİ

Yayınlanma: 24.01.2024 - 00:00

Sayı: 2023/399 Esas 10/01/2024 İLAN METNİ

Davalı: DENİZ GÜNGÖR - (T.C.386.......158 )

Davalının bilinen en son adresi: bilinmiyor

Davacı, LEYLA POLAT ile Davalı , DENİZ GÜNGÖR arasında mahkememizde görülmekte olan Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Katılma Alacağı) davası nedeniyle;

Davacı vekili tarafından 22/07/2023 tevzi tarihli dava dilekçesi ile; tarafların 2005 yılında evlendiklerini, İzmir 13. Aile Mahkemesinin kararı ile boşandıklarını, taraflar evlilik birliğinin içerisinde davalı adına kayıtlı olan 20 K 3780 plakalı aracı satın aldıklarını, aracın edinilmiş mal kapsamında olduğunu belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı tutulmak kaydı ile şimdilik 100,00TL katılma alacağının tasfiyenin sona ermesinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ettiği, dava dilekçesinin davalıya tebliğ edilemediği ve tüm araştırmalara rağmen davalının tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesinin davalıya ilanen tebliğine karar verildiği,HMK.nun 122.maddesi gereğince davalının tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde davaya cevap dilekçesi verebileceği ilan olunur.

Bu tebligat gazetede yayınlandığı günden itibaren 7 gün sonra davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı kendisine tebliğ olunur.