T.C. İZMİR 3. AİLE MAHKEMESİ

Yayınlanma: 14.02.2024 - 00:00

ESAS NO : 2022/232 Esas

DAVALI : ALİ ÇAKIR -10........96

ADRES : Bilinen adresi yok

Davalının tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden 08/12/2023 tarihli 8 no'lu celsede tahkikat duruşma gününün davalıya ilanen tebliğine karar verildiği, davalının: 12/03/2024 günü saat: 10:30'a bırakılan tahkikat duruşmasında hazır bulunması, belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü bulunmadan mahkemede hazır bulunmadığı takdirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği , tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve HMK.nun 150. maddesi saklı kalmak kaydıyla yokluklarında hüküm verileceğinin davalıyaihtar ve ilanen tebliğ olunur.

Bu tebligat gazetede yayınlandığı günden itibaren 7 gün sonra davalıya tebliğ edilmiş sayılacaktır.16/10/2023