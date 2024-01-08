T.C. İZMİR 3. İNFAZ HÂKİMLİĞİ

Yayınlanma: 08 Ocak 2024

Sayı: 2023/21764-İnfaz Hâkimliği Dosyası 04/01/2024

Açık ceza infaz kurumuna iade talebi konulu kararı, Mohamad ve Saada oğlu 23/06/1980 Suriye Doğumlu (T.C. No: 99984115466) FARID MOUSA hakkında Hakimliğimizin 2023/21764 Esas 2023/21812 Karar sayılı gerekçeli karar ile;

" 1- Hükümlü Farıd Mousa hakkında İzmir 2.İnfaz Hakimliğinin 26/07/2023 tarih ve 2023/13197 esas, 2023/13411 karar sayılı ilamıyla verilen denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezanın infazına dair kararın KALDIRILMASINA,

2- Hükümlünün 7456 sayılı kanun ile 5275 sayılı kanuna eklenen geçici 10/1 maddesinde belirtilen süreler içinde denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmemesi nedeniyle kalan cezasının infazı için AÇIK CEZA İNFAZ KURUMUNA GÖNDERİLMESİNE" karar verilmiş olup,Gerekçeli karar hükümlünün bildirdiği tüm adreslere tebliğ edilemediği, mevcut adresi de tespit edilemediğinden 7201 Sayılı yasanın 28.ve 29.maddeleri gereğince ilanen tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edileceği, 7 gün içerisinde İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itirazı yoluna başvurabileceği, ilan ücreti ile mahkeme masrafının talep edenden alınacağı ilanen tebliğ olunur.