T.C. İZMİR 3. İNFAZ HÂKİMLİĞİ

Yayınlanma: 17 Ocak 2024

Sayı: 2023/15481-İnfaz Hâkimliği Dosyası 12/01/2024

Açık ceza infaz kurumuna iade talebi konulu kararı, Süleyman ve Zahide oğlu, 05/01/1997 Halep Doğumlu,(TC NO: 99925530204) ADNAN SAİD hakkında Hakimliğimizin 2023/15481 Esas, 2023/15493 karar sayılı gerekçeli karar ile:

"1- Hükümlü ADNAN SAİD hakkında Erzurum 1. İnfaz Hakimliğinin 26.07.2023 tarih ve 2023/4093 esas 2023/4061 karar sayılı ilamıyla verilen denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezanın infazına dair kararın KALDIRILMASINA,

2- Hükümlünün 7456 sayılı kanun ile 5275 sayılı kanuna eklenen geçici 10/1 maddesinde belirtilen süreler içinde denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmemesi nedeniyle kalan cezasının infazı için AÇIK CEZA İNFAZ KURUMUNA GÖNDERİLMESİNE," karar verilmiş olup,

Gerekçeli kararın sanığın bildirdiği tüm adreslere tebliğ edilemediği, mevcut adresi de tespit edilemediğinden 7201 Sayılı yasanın 28.ve 29.maddeleri gereğince ilanen tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edileceği, 7 gün içerisinde İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itirazı yoluna başvurabileceği, ilan ücreti ile mahkeme masrafının talep edenden alınacağı ilanen tebliğ olunur.