T.C. İZMİR 34. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 18.04.2025 - 00:01

T.C. İZMİR 34. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Dosya No: 2021/645 Esas

Cinsel Taciz suçundan, Mehmet ve Müşerref oğlu, 09/11/1975 Bornova doğumlu, TC Kimlik No: 17840151120 Sezen BALKAN hakkında Mahkememizin 05/03/2024 tarihli 2021/645 Esas 2024/195 Karar sayılı ilamı ile;

TCK 105/1-1.fıkrası gereğince 7 AY 15 GÜN HAPİS CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA, karar verilmiş olup,

Gerekçeli kararınsanığın bildirdiği tüm adreslere tebliğ edilemediği, mevcut adresi de tespit edilemediğinden 7201 Sayılı yasanın 28.ve 29.maddeleri gereğince ilanen tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edileceği, iki hafta içerisinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Ceza Dairesine istinaf yoluna başvurabileceği, ilan ücreti ile mahkeme masrafının sanıktan alınacağı ilanen tebliğ olunur.15/04/2025