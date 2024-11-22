T.C. İZMİR 4. AİLE MAHKEMESİ

Yayınlanma: 22.11.2024 - 00:01

T.C. İZMİR 4. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/450

KARAR NO : 2024/402

Davacı DEFNE KARAYEL ile Davalı BARBAROS KARAYEL arasında görülmekte olan Tanıma Ve Tenfiz davasının neticesinde;

Davalının bilinen yurt dışı adresine ve bulunan diğer adreslerine tebligat yapılamadığından dava sürecinde dava dilekçesi ve duruşma gününün davalı Barbaros Karayel'e ilanen tebliğ edilmiş olduğundan mahkeme kararının da ilanen tebliğine karar verilmekle;

HÜKÜM :

"Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-İzmir ili, Konak İlçesinde nüfusa kayıtlı, Köln F Almanya, 1998 doğumlu DAVACI DEFNE KARAYEL (TC:53*****1108) ile aynı hanede nüfusa kayıtlı, Recklinghausen/F.Almanya, 1990 doğumlu DAVALI BARBAROS KARAYEL (TC:39*****5684)'in boşanmalarına ilişkin FEDERAL ALMANYA, LEVERKUSEN YEREL MAHKEMESİ (AİLE MAHKEMESİ) 20.09.2017 Tarih, 31 F 209/17 sayılı, 20.09.2017 kesinleşme tarihli yabancı mahkeme kararının Türk kamu düzenine aykırı olmadığı anlaşıldığından MÖHUK'un 54. ve 58. Maddeleri uyarınca boşanma yönünden TANINMASINA VE TENFİZİNE,

2-Yabancı mahkeme ilamının tanınma ve tenfizine karar verildiğinin kararın orjinal nüshasına şerh DÜŞÜLMESİNE,

3-Karar kesinleştiğinde bakiye gider avansının davacıya iadesine,

4-Harçlar kanunu gereğince alınması gereken toplam 427,60-TL harçtan daha önceden ödenen toplam 59,30-TL harç düşüldükten sonra eksik kalan 368,30-TL harcın davacıdan alınarak hazineye irad kaydına,

5-Açıkça istenmediği bildirildiğinden yargılama gideri ve vekalet ücreti konusunda karar verilmesine yer olmadığına, yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,

6-Karar kesinleştiğinde bakiye gider avansının davacıya iadesine, " dair verilen işbu hükmün ilanının gazete yayınından (7) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve 2 hafta içinde istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliği olunur. 06/09/2024