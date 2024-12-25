Yayınlanma: 25.12.2024 - 00:01

T.C. İZMİR 4. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/30 Esas

DAVALI : ADEM KESKİN Şakir oğlu Mardin 05/02/1972 doğumlu

Davacı SILTANİ KESKİN tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasında, yapılan araştırmalara rağmen adresiniz tespit edilemediğinden tahkikat duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Tahkikat Durusma Günü: 06/02/2025 günü saat: 11:00'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde yokluğunuzda yargılamaya devam edilecek ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde tarafınıza ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150.madde hükmü saklı kalmak kaydı ile yokluğunuzda hüküm verileceği hususu, tahkikat duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.