T.C. İZMİR 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 12.03.2025 - 00:01

T.C. İZMİR 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı: 2019/8 Tereke Satış 06/03/2025 TEREKENİN TASFİYESİNİN İFLAS HÜKÜMLERİNE

GÖRE YAPILDIĞI VE BASİT TASFİYEYE DAİR İLAN

MÜTEVEFFA: NECATİ ATIL AKKANTC: 28409006874 en son ikametgahı Alsancak mahallesi1456 sok. No.10/1iç kapı no.49 Konak İzmir

Yukarıda açık kimliği yazılı müteveffanın terekesinin, T.M.K nun 612. maddesine göre iflas hükümlerine göre tasfiyesine, İzmir 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 03.04.2018 gün 2018/475 esas 2018/447 karar sayılı ilamıyla karar verilmiş olup, tasfiye işlemlerine 2019/8 tereke satış dosyası üzerinden devam edilmektedir.

Yukarıda ünvanı ile adresi yazılı olan murisin terekesinin iflas tasfiyesinin İİK’nın 218. maddesine göre BASİT TASFİYE şeklinde yürütülmesine karar verilmiştir.

Bu sebeple, alacaklıların bu ilan tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu müddet içinde alacaklılardan birinin giderleri peşin vermek sureti ile tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği İİK’nın 166 ve 218. maddeleri gereğince İLAN OLUNUR.