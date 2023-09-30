T.C. İZMİR 42. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 30 Eylül 2023

Dosya No: 2020/79-Ceza Dava Dosyası

İLAN METNİ

SANIK: ÖZNUR YILDIRIM, Ramazan ve Ayşe kızı, 07/02/1981 EŞME doğumlu, UŞAK, EŞME, İstasyon mah/köy nüfusunda kayıtlı. Atakent Mahallesi Anka Sokak No:5 Maslak Sarıyer/İSTANBUL adresinde oturur.TC Kimlik No:40208091622

A- Sanık ÖZNUR YILDIRIM'ın üzerine atılı (Kasten Yaralama) suçunu mağdur Ardan'a karşı işlediği sabit olmakla, TCK.nun 61. maddesi uyarınca, suçun işleniş biçimine, failin güttüğü amaç ve saike göre temel ceza tertip edilirken alt sınırdan ayrılmayı gerektiren bir neden bulunmamakla eylemine uyan;

1. TCK.nun 86. maddesinin 2. fıkrası uyarınca takdiren ve tercihen 120 GÜN ADLİ PARA CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA,

2. TCK.nun 86/3-a maddesi uyarınca, sanığın eylemini alt soyuna karşı işlediği anlaşılmakla cezası takdiren 1/2 oranında artırılarak 180 GÜN ADLİ PARA CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA,

3. TCK.nun 62/1. maddesi uyarınca, sanığın yargılama sürecindeki aksi ispat edilemeyen olumlu tutum ve davranışları sanık yararına cezayı hafifletici takdiri indirim nedeni kabul edilerek cezasından takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 150 GÜN ADLİ PARA CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA,

4. Oluşa ve takdire binaen sanığın cezasından başkaca artırım ve indirim yapılmasına yer olmadığına,

5. Sanık hakkında hükmedilen (150) gün adli para cezası TCK.nun 52/2 maddesi uyarınca sanığın sosyal durumu göz önüne alınarak günlüğü takdiren 20,00 TL’den paraya çevrilerek 3.000,00 TL ADLİ PARA CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA,

6. TCK.nun 52/4. maddesi uyarınca, hükmolunan adlî para cezasının miktarı sanığın ekonomik ve şahsi halleri nazara alınarak adlî para cezasının birer ay ara ile 10 eşit taksitle sanıktan tahsiline, taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsil edileceği ve ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrileceği hususunun sanığa ihtarına,

7. CMK.nun 231. maddesinin 5 ve 6. fıkraları gereğince, sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan cezanın adlî para cezası olması, dosyaya yansıyan somut bir maddi zararın olmaması, sanığın daha önceden sabıkasının olmamasıvekişilik özellikleri göz önünde bulundurulduğunda, yeniden suç işlemeyeceği hususunda mahkememizde olumlu kanaat oluşturması nedenleriyle takdiren HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

8. CMK.nun 231. maddesinin 7. fıkrası gereğince, yasal imkan bulunmadığından sanık hakkında TCK.nun 50 ve 51. maddelerinde düzenlenen hapis cezasının ertelenmesi ile kısa süreli hapis cezasının seçenek yaptırımlara çevrilmesi müesseselerinin uygulanmasına yer olmadığına,

9. Sanığın 5271 sayılı CMK'nun 231/8 maddesi gereğince kararın kesinleşme tarihinden itibaren başlamak üzere 5 YIL süre ile Denetime Tabi Tutulmasına, denetim süresi boyunca sanığa denetimli serbestlik tedbirine ilişkin herhangi bir yükümlülük belirlenmesine yer olmadığına,

10. CMK.nun 231/10. maddesi gereğince, denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemediği veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davrandığı takdirde, açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak, davanın düşmesine karar verileceğinin bildirilmesine,

11. CMK.nun 231/11. maddesi gereğince, denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde, mahkememizce hükmün açıklanacağının bildirilmesine,

B- Sanık ÖZNUR YILDIRIM'ın üzerine atılı (Kasten Yaralama) suçunu mağdur Lara'ya karşı işlediği sabit olmakla, TCK.nun 61. maddesi uyarınca, suçun işleniş biçimine, failin güttüğü amaç ve saike göre temel ceza tertip edilirken alt sınırdan ayrılmayı gerektiren bir neden bulunmamakla eylemine uyan;

1. TCK.nun 86. maddesinin 2. fıkrası uyarınca takdiren ve tercihen 120 GÜN ADLİ PARA CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA,

2. TCK.nun 86/3-a maddesi uyarınca, sanığın eylemini alt soyuna karşı işlediği anlaşılmakla cezası takdiren 1/2 oranında artırılarak 180 GÜN ADLİ PARA CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA,

3. TCK.nun 62/1. maddesi uyarınca, sanığın yargılama sürecindeki aksi ispat edilemeyen olumlu tutum ve davranışları sanık yararına cezayı hafifletici takdiri indirim nedeni kabul edilerek cezasından takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 150 GÜN ADLİ PARA CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA,

4. Oluşa ve takdire binaen sanığın cezasından başkaca artırım ve indirim yapılmasına yer olmadığına,

5. Sanık hakkında hükmedilen (150) gün adli para cezası TCK.nun 52/2 maddesi uyarınca sanığın sosyal durumu göz önüne alınarak günlüğü takdiren 20,00 TL’den paraya çevrilerek 3.000,00 TL ADLİ PARA CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA,

6. TCK.nun 52/4. maddesi uyarınca, hükmolunan adlî para cezasının miktarı sanığın ekonomik ve şahsi halleri nazara alınarak adlî para cezasının birer ay ara ile 10 eşit taksitle sanıktan tahsiline, taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsil edileceği ve ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrileceği hususunun sanığa ihtarına,

7. CMK.nun 231. maddesinin 5 ve 6. fıkraları gereğince, sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan cezanın adlî para cezası olması, dosyaya yansıyan somut bir maddi zararın olmaması, sanığın daha önceden sabıkasının olmamasıvekişilik özellikleri göz önünde bulundurulduğunda, yeniden suç işlemeyeceği hususunda mahkememizde olumlu kanaat oluşturması nedenleriyle takdiren HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

8. CMK.nun 231. maddesinin 7. fıkrası gereğince, yasal imkan bulunmadığından sanık hakkında TCK.nun 50 ve 51. maddelerinde düzenlenen hapis cezasının ertelenmesi ile kısa süreli hapis cezasının seçenek yaptırımlara çevrilmesi müesseselerinin uygulanmasına yer olmadığına,

9. Sanığın 5271 sayılı CMK'nun 231/8 maddesi gereğince kararın kesinleşme tarihinden itibaren başlamak üzere 5 YIL süre ile Denetime Tabi Tutulmasına, denetim süresi boyunca sanığa denetimli serbestlik tedbirine ilişkin herhangi bir yükümlülük belirlenmesine yer olmadığına,

10. CMK.nun 231/10. maddesi gereğince, denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemediği veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davrandığı takdirde, açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak, davanın düşmesine karar verileceğinin bildirilmesine,

11. CMK.nun 231/11. maddesi gereğince, denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde, mahkememizce hükmün açıklanacağının bildirilmesine,

12. CMK.nun 325. maddesi uyarınca, hakkında mahkumiyet kararı verilen sanık için hesaplanan (9) davetiye gideri: 175,50 TL yargılama giderinin sanıktan Harçlar Kanunu hükümlerine göre alınarak Devlet Hazinesine ödenmesine karar verilmiştir.

7201 SK 29.md göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihden 15 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır. Tebliğ tarihinden başlayarak 7 gün içinde mahkememize veya bulunduğu yer asliye ceza mahkemesine dilekçe ile yada tutanağa geçirilerek itiraz etme hakkı bulunduğu ve İzmir Ağır Ceza mahkemesince değerlendirileceği ilanen duyurulur. 22/09/2023