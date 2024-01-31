T.C. İZMİR 42. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 31.01.2024 - 00:00

Sayı: E.67635134-2023/268-Ceza Dava Dosyası 29.01.2024

SANIK: SEYFETTİN ELEKÇİ, Süleyman ve Fidan oğlu, 13/10/1980 Konak doğumlu, Aydın, Bozdoğan, Çarşı mah/köy nüfusunda kayıtlı. Emir Sultan Mahallesi 2203 Sokak No:61Konak/ İzmir adresinde oturur.TC Kimlik No:19303436874

A- Her ne kadar sanık SEYFETTİN ELEKÇİ hakkında 6136 sayılı yasanın 13/1 maddesine muhalefet etme suçundan cezalandırılması istemiyle mahkememize kamu davası açılmış ise de, suça konu tabancanın emanet makbuzundan söz konusu tabancanın çerçevesi kısmen yanmış, çerçeve üzerinde kırık ve deformasyonlar mevcut olup, kırık parçalar ile tabancanın tetik korkuluğu irca yayı ve irca mili mevcut olmadığı, ayrıca, tabancanın üzeri kısmen yanmış vaziyette olduğunun belirtildiği, keza tabancaya ilişkin dosyada mevcut İzmir Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nün 10/12/2022 tarihli uzmanlık raporuna göre tabancanın atışa elverişli olduğu yönünde tespit yapılamadığı, bu haliyle atılı suçun unsurları itibariyle oluşmadığı anlaşılmakla, CMK 223/2-a maddesi gereğince isnat edilmiş suçtan BERAATİNE,

B- Adli emanetin 2022/31136 sırasında kayıtlı üzerinde herhangi bir numara ve ibare bulunmayan, esasında ses gaz fişeği atan bir tabanca iken sonradan yivli setli bir namlu monte edilerek, 7,65x17 mm çap ve tipinde fişekleri atar hale getirilmiş, yarı otomatik tabanca ve şarjörün bizatihi suç unsuru olması nedeniyle TCK'nın 54/4 maddesi gereğince MÜSADERESİNE,

Yapılan yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına,

7201 SK 29.md göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihden 7 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır. Tebliğ tarihinden başlayarak 7 gün içinde mahkememize veya bulunduğu yer asliye ceza mahkemesine dilekçe ile yada tutanağa geçirilerek itiraz etme hakkı bulunduğu ve İzmir Ağır Ceza mahkemesince değerlendirileceği ilanen duyurulur.29/01/2024