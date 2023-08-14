T.C. İZMİR 48. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 14 Ağustos 2023

ESAS NO: 2023/479 Esas

KARAR NO: 2023/461

1- Her ne kadar sanığın müştekiye yönelik tehdit ve hakaret suçlarını işlediğinden bahisle 5237 Sayılı TCK'nın 106/1-2.cümle, 125/1, 53/1 maddelerinden ayrı ayrı cezalandırılması istemiyle mahkememize kamu davası açılmış ise de; olay tarihinde sanığın annesi olan müştekinin yanına giderek elindeki silahı kendi kafasına dayayarak evin anahtarını ve "para ver yoksa seni de ablamı da öldüreceğim, bu ev mezarınız olacak, orospu, kahpe, git çalış para getir, ben hastayım, çalışamıyorum" şeklinde sözler söylediği iddiasına dayandığı, bu haliyle sanığın eyleminin 5237 Sayılı TCK'nın 148. Maddesinde düzenlenen yağma veya TCK'nın 149/1-d maddesinde düzenlenen konutta yağma suçunun yasal unsurlarını oluşturabileceği, bu haliyledelilleri değerlendirme ve takdir yetkisinin mahkememize ait olmayıp İzmir Ağır Ceza Mahkemesi olduğu anlaşılmakla 5235 Sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemeleri'nin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Kanunu'nun 12. ve 14. Maddeleri ile CMK'nın 3, 4. ve 5. maddeleri gereğince dava dosyasının İzmir Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere MAHKEMEMİZİN GÖREVSİZLİĞİNE,

2- Karar kesinleştiğinde dava dosyasının sanık hakkında yağma veya nitelikli yağma ile hakaret suçları bakımından yetkili ve görevli İzmir Ağır Ceza Mahkemesi’negönderilmesine,

3- Yapılan yargılama giderlerinin yetkili ve görevli mahkemece hüküm altına alınması gerektiğinden bu aşamada mahkememizce karar verilmesine yer olmadığına,

Dair, tarafların yokluğunda, dosya üzerinden yapılan inceleme neticesinde karar verilmiş olup, gerekçeli kararın Yakup ve Kezban oğlu, 22.03.2002 Konak doğumlu sanık Hasan CAN'ın fezlekede bildirdiği adreslere ve UYAP'ta kayıtlı olan adreslerine tebliğ edilemediği, MERNİS'te kayıtlı herhangi bir adresinin de bulunmadığı, mevcut yeni bir adresinin de tespit edilemediği anlaşıldığından, 7201 Sayılı Yasa'nın 28.ve 29.maddeleri gereğince ilanen tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edileceği, kararın tebliğindenitibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer mahkemelerine verilecek dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunarak tutanak tutulmasını sağlamak ve hakime onaylatmak sureti ile İzmir Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz yasa yolu açık olmak üzere, mütalaaya uygun, açıkça karar verildi verildiği, ilan ücreti ile mahkeme masrafının sanıktan alınacağı İLAN OLUNUR.