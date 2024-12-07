T.C. İZMİR 5. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 07.12.2024 - 00:00

Sayı: 2024/45 Ort. Gid. Satış 04/12/2024

Davacı Arzu Dannenmaier Ertürk vekili tarafından davalılar Hacer Canan Keçeci vs. aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan açık yargılaması sonunda; İzmir ili Karabağlar ilçesi Bozyaka Mah., 30697 ada 1 parselde tapuda kayıtlı taşınmazın satış suretiyle ortaklığın giderilmesine karar verilmiş karar kesinleşmiş ve 2024/45 satış dosyası ile satış işlemlerine başlanılmıştır. Taşınmaz başında kıymet takdiri yapılmış ve rapor alınmıştır.

Davalı 48016557804 T.C.Kimlik Nolu Hacer Canan Keçeci'nin, tebligata yarar adresi tesbit edilemediğinden, dava aşamasında ilanen tebligat yapılarak ortaklığın giderilmesi davası sonuçlanmış ve23.11.2024 tarihinde ve 03.12.2024 tarihinde bilirkişilerden alınan kıymet takdir raporu ve ek raporun hissedar 48016557804 T.C.Kimlik Nolu Hacer Canan Keçeci'ye ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bilirkişilerden alınan kıymet takdiri raporuna göre; İzmir ili Karabağlar ilçesi Bozyaka Mah. 30697 ada 1 parselinde, 115,00m² yüzölçümlü "iki katlı avlulu ev" vasfındaki taşınmazın; İzmir ili Karabağlar ilçesi Karabağlar Mah. 5765 Sok. (dükkanların; No:1/A,1/B ve 1/C); (meskenlerin No:9 K:1 D:1, K:2 D:2, K:3 D:3) adresinde olduğu ve taşınmazın arsasının 1.705.000,00TL, üzerindeki yapıların 3.475.000,00TL olmak üzere toplam 5.180.000,00TL olduğu, bu bedelden % 4,303'ünün Hacer Canan Keçeci'ye ödenmesi gerektiği, bildirilmiş olup, İşbu kıymet takdir raporunun 7201 sayılı T.K'nun 31. maddesi gereğince yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra hissedar Hacer Canan Keçeci'ye tebliğ edilmiş sayılacağı, kıymet takdir raporuna karşı hissedar Hacer Canan Keçeci'nin bu tebliğ süresi dolduktan sonra 7 gün içinde İzmir 5.Sulh Hukuk Mahkemesinde dava açabileceği ilanen tebliğ olunur.