T.C. İZMİR 52. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 18 Mayıs 2023

Sayı: E.41621792-2019/1006-Ceza Dava Dosyası 10.05.2023

Konu:

Silahla Tehdit suçundansanık; Ethem ve Gönül oğlu, 29/09/1980 İzmir d.lu. Onur UYGUNER'in Mahkememizde yapılan yargılaması neticesinde TCK 106/2-a maddesi uyarınca 2 yıl 3 ay 2 gün hapis cezası ile cezalandırılmasınadair karar verilmiş olup,

Gerekçeli karar sanığın bildirdiği tüm adreslere tebliğ edilemediği mevcut adresi de tespit edilemediğinden 7201 Sayılı Yasanın 28.ve 29.maddeleri gereğince ilanen tebliğine, ilanen tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize veya bulunulan yer mahkemesine bir dilekçe verilmesi veyazabıt katibine ya da ilgilinin ceza infaz kurumunda bulunması halinde ise ceza infaz kurumu idaresine bir beyanda bulunulması, bu beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması sureti ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yasa yolu açık olmak üzere, ilan ücreti ile mahkeme masrafının sanıktan alınacağı ilanen tebliğ olunur.10/05/2023