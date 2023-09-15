T.C. İZMİR 6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Yayınlanma: 15 Eylül 2023

Sayı: 2022/691 Esas 11/09/2023

DAVALI - ÇAĞDAŞ YAVAŞ

Davacı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi ile Davalı Çağdaş Yavaş arasında mahkememizde görülmekte olan Bankalarca Kullandırılan Ticari Kredilerden ve Ticari Kredili Mevduatlardan Kaynaklanan Davalar (İtirazın İptali) davası nedeniyle;

Davalı ÇAĞDAŞ YAVAŞ'a gönderilen tebligatlar bila tebliğ iade olup adres araştırmasında da adres tespit edilemediğinden ön incelemeye davet tensip tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanen tebligat, Tebligat Kanunu'nun 31.maddesi gereğince gazetedeki son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılır.

HMK'nun 139/1-b Bendi Uyarınca sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, HMK'nun 139/1-c bendi uyarınca duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, HMK'nun 139/1-ç bendi uyarınca bu davetiyenin tebliğden itibaren iki haftalık süre içinde dilekçeye gönderilen ancak henüz sunulmayan belgeleri Mahkememize sunmanız, veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız, ön inceleme duruşmasında karar verileceği hususu, iş bu dosyanın duruşmasının 23/11/2023 günü saat: 11:15'de yapılacağı, İş bu ilan gazetede yayın tarihinden yasal süreye ( 2 hafta) ilaveten 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan ve ihtar olunur.