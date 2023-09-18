T.C. İZMİR 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 18 Eylül 2023

ESAS NO: 2021/479 Esas

Dosyanın murisi MEHMET OSMANOĞLU (T.C.: 22088193092Hasan ve Pakize oğlu, 01/07/1928 RODOS doğumlu)'nun mirasçılarının tüm aramalara rağmen tespit edilemediğinden HMK'nun 594.maddesi gereğince murisin mirasçılarının son ilan tarihinden itibaren 1 yıl içerisinden Türk Mahkemelerinden alınmış verasetilamı ile birlikte mahkememize müracat etmeleri, aksi halde ileride çıkacak mirasçılarının istihkak hakları saklı kalmak kaydı ilemurisin son mirasçısının HAZİNE olacağı hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 22/06/2023