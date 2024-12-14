T.C. İZMİR 8. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 14.12.2024 - 00:01

T.C. İZMİR 8. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2023/2293 Esas

TMK madde 594. madde uyarınca, Muris Fatme Girgin'in ( TC:280.....638) mirasçısı olduğunu iddia eden kişiler var ise ilan tarihinden itibaren en geç 1 yıl içerisinde mirasçılık sıfatları mahkememizin 2023/2293 esas sayılı dosyasına bildirmeleri, ilan süresi içinde kimse başvurmaz ise ve mahkememizce hiçbir mirasçı da tespit edilemezse, miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak üzere murise ait mirasın devlete geçeceği ilanen tebliğ olunur