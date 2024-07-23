T.C. İZMİR 8. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 23.07.2024 - 00:00

ESAS NO: 2023/845 Esas

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Mirasçılık Belgesi İstemi davasının yapılan yargılamasında;

İzmir ili, Konak ilçesi, Güney Mahallesi, 2247 Ada, 9 Parselde kayıtlı 54,00 m2 yüzölçümlü Kargir 2 Katlı ev vasıflı taşınmaz maliki olan Şakiroğlu Yakup Türkovalı'nın mirasçıları olan kişilerin mahkememizin 2023/845 Esas sayılı dosyasında 2. İlan tarihinden itibaren en geç 1 yıl içerisinde mirasçılık sıfatlarını mahkememize bildirmeleri İLAN OLUNUR.