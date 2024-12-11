T.C. İZMİR 8. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 11.12.2024 - 00:00

ESAS NO: 2022/723 Esas

DAHİLİ DAVALILAR: 1- MÜGE BARLAS (T.C: 320*****916) Yalova Merkez/ YALOVA

2- MÜJDE BARLAS( T.C:320*****852) Yalova Merkez/ YALOVA

Mahkemenizce yapılan tüm aramalara rağmen dahili davalıların açık adresleri tespit edilemediğinden tebligat yapılamamıştır. Bu nedenle dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 16/01/2025 günü saat: 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.